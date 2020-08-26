وكيل تعليم الوادي الجديد: إضافة أقسام وتخصصات جديدة في المدارس الصناعية بالمحافظة

أعلن صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم إصدار قرار بإضافة تخصصات جديدة في منظومة التعليم الفني بالمحافظة لخدمة التنمية في المجتمع، حيث تم إنشاء تخصص الطاقة المتجددة بمدرسة الخارجة الصناعية العسكرية بنين، وفتح أقسام جديدة تخدم البيئة تؤهل لسوق العمل مثل الطاقة الشمسية وصناعة وتغليف التمور، على أن تبدأ الدراسة في التخصصات الجديدة مع العام الدراسي المقبل.



وأضاف "ميرغني"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تم شراء وتركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بتخصص الطاقة الشمسية بمدرسة الخارجة الصناعية العسكرية، لبدء الدراسة والتطبيق العملي لضمان تخريج دفعة قادرة على العمل ومواكبة سوق العمل حيث تنتشر محطات الطاقة الشمسية فى المشروعات الزراعية والخدمية بالمحافظة.



وأكد أنه تم التعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الاجتماعي؛ لتدريب الطلبة على المهن المختلفة مثل النجارة والألوميتال والحدادة والخراطة، والتفصيل والخياطة، وتطريز الثوب الواحاتي، والسجاد والكليم، بهدف تعلم الطالب حرفة يدوية مفيدة.