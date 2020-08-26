وزير العدل البلغاري يقدم استقالته على خلفية مسودة دستور جديد

قدم وزير العدل البلغاري دانيل كيريلوف، استقالته اليوم الأربعاء، وسط انتقادات شديدة لمسودة دستور جديد للبلاد التي تعاني من استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أسابيع.

وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد اجتماع بين كيريلوف ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

وقالت الحكومة في بيان إن بوريسوف سيقرر ما إذا كان سيقبل الاستقالة بعد التحدث مع شركائه في الائتلاف.

وعلق وزير العدل السابق، الناشط خريستو إيفانوف، الذي ساعد في كتابة مسودة الدستور الجديد، على أن "إلقاء مثل هذه الأكياس من الرمال لن ينقذ السفينة ولن يخمد الاحتجاج".

وقدم حزب بوريسوف، حزب "جيرب" الشعبوي المحافظ، مسودة الدستور الأسبوع الماضي، لكن المنتقدين رفضوه بسبب "عيوب جوهرية وفنية".

دعا الرئيس رومين راديف المؤيد لروسيا والاشتراكيون المعارضون، مثل المتظاهرين، منذ أسابيع إلى استقالة حكومة بوريسوف، التي يتهمونها بالفساد والسلوك الشبيه بعمل المافيا والاعتماد على حكم الأقلية.