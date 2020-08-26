العراق: إبعاد البلاد عن سياسة المحاور هو منهج الحكومة الحالية

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن إبعاد بلاده عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة الشعب العراقي.

وأضاف الكاظمي -خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية- "أن التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق، هو ما نسعى إليه في علاقاتنا مع الدول".

ودعا رئيس الوزراء العراقي وزراء حكومته إلى لقاء نظرائهم في مصر والأردن لتعزيز التعاون البيني، قائلًا: "إن التحديات كبيرة، ويجب أن ننجح.. ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".