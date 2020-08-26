بومبيو يبحث قضايا وحدة الخليج وليبيا وإيران مع مسؤولين بالإمارات

اجتمع وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان في أبو ظبي.

وجاء في بيان الجارجية الأمريكية أوردته على موقعها الإلكتروني أن بومبيو هنأ الشيخ عبد الله والشيخ طحنون على الإنجاز الضخم بالاتفاق مع إسرائيل، وناقش معهما القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام، بما في ذلك الدعم المتبادل لوقف التصعيد في ليبيا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار هناك، ووحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى دولة الإمارات اليوم الأربعاء، في ختام جولة إقليمية شملت إسرائيل والسودان والبحرين.

وذكرت وكالة أنباء وام الإماراتية أن الشيخ طحنون بحث مع بومبيو أوجه التعاون المشترك بين الإمارات زالولايات المتحدة وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.. واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا، وجهود البلدين المشتركة للتصدي لتداعياته.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تناول اللقاء معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها الهام في دفع عملية السلام و تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكان بومبيو، زار البحرين في وقت سابق اليوم والتي أشادت بالجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين الإمارات وإسرائيل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط وترسخ من دعائم الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم، منوهة إلى أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل واعتبار السلام خيارًا استراتيجيًا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء خلال استقبال الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء في المنامة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وشدد الأمير سلمان على عمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستند إلى أوجهٍ مختلفة من التعاون الاستراتيجي والشراكات الوطيدة والتنسيق المستمر على كافة الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ونوه ولي عهد البحرين إلى أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ودعم الجهود الرامية إلى وقف دعم وتمويل الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعه، وضرورة الإلتزام بعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها، ورفض التهديدات الإيرانية وما يتم من إطلاق صواريخ بالستية على دول المنطقة.

وأشار إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى مع التأكيد على إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية بموجب القانون الدولي.

ومن جانبه، أكد بومبيو عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وكتب بومبيو، على موقع تويتر: "بحثنا أهمية بناء سلام واستقرار إقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الشرير في المنطقة".