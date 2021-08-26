عُمان تدعو إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

دعت سلطنة عُمان في بيان لوزارة خارجيتها، مساء اليوم الخميس، إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، خلال أقرب وقت ممكن.



ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء الخميس، دعت الوزارة إلى معالجة المسائل الخلافية بين المغرب والجزائر عبر الحوار والتفاهم، وبما يحفظ للبلدين والشعبين الشقيقين مصالحهما العليا في الأمن والاستقرار ودوام التعاون القائم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.



وأعلن وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، يوم الثلاثاء الماضي، عن قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ«أعمال عدائية».



وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.