تراجع سعر العملة المشفرة بتكوين إلى 46322 دولارا

لم يستمر ارتفاع سعر العملة المشفرة بتكوين عند مستوى 50 ألف دولار طويلا، لتصبح دورة صعود العملة منذ يوليو الماضي قريبة من نهايتها.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر العملة اليوم الخميس بنسبة 4.9% إلى 46322 دولارًا، في حين تراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى مثل إيثر.



وأضافت بلومبرج أن بتكوين فقدت حوالي 60% من إجمالي مكاسبها منذ 20 يوليو الماضي.



وقال جون بولينجر مخترع مؤشر بولينجر لقياس أسواق المال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يمكن جني بعض الأرباح من خلال الاستثمار في تراجع البتكوين.



وقالت كاتي ستوكتون المحللة الاقتصادية في شركة "فيرليد ستراتيجيس"، إن المؤشرات تشير إلى حوالي أسبوعين من التراجع في سعر العملات المشفرة.



وبحسب مؤشرات بولينجر فإن دورة صعود قيمة البتكوين تتلاشى، والعملة الرقمية تواجه منطقة مقاومة عند مستوى 50 و51 ألف دولار، في حين أن متوسط سعرها المنتظر سيكون حوالي 46.7 ألف دولار.