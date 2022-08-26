وكالة الطاقة الذرية تكشف عن تواجد دائم لبعثتها في محطة زابوروجيه النووية

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، عن احتمالية تواجد دائم لبعثة الوكالة في محطة زابوروجيه النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا.



وقال جروسي -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعةـ إنه "سيتم تحديد معايير مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه الكهروذرية، وربما يتم توفير تواجد دائم للوكالة في المحطة المذكورة".



وأكد جروسي صعوبة هذه المهمة، قائلا: "إنه من الضروري توفير الطريق للوصول إلى المحطة، ولابد من القيام بذلك بالتنسيق بين الدولتين"، في إشارة إلى روسيا وأوكرانيا، معربا في الوقت نفسه عن أمل الوكالة في دعم الأمم المتحدة ومركباتها المدرعة لإيصال فريقها إلى المحطة النووية خاصة في ظل الاحداث الراهنة والمعارك الضارية التي تشهدها مؤخرا.



ويأتي هذا التصريح بعد أن قال جروسي إن بعثة الوكالة ستصل إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأدت المعارك القريبة من محطة زابورجيه النووية التي تسيطر عليها روسيا جنوب أوكرانيا منذ شهر مارس الماضي إلى مخاوف من وقوع حادث نووي، وتريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال بعثة لتفقد المحطة، التي تعتبر أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والطاقة المنتجة، لكن لم يتم تحديد موعد دقيق بعد.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجييه النووية يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق.