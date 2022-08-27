المغرب يستدعي سفيره بتونس للتشاور ويصف استدعاء زعيم البوليساريو بالموقف العدائي

قرر المغرب دعوة سفيره بتونس للتشاور وعدم المشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا (تيكاد8) الذي تحتضنه تونس ردا على حضور زعيم البوليساريو إبراهيم غالي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية نشرته سفارة المملكة بتونس "إن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية يعد عملا خطيرا وغير مسبوق، يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية".

وأضاف البيان "بعد أن ضاعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، جاء موقفها في إطار منتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) ليؤكد بشكل صارخ هذا التوجه العدائي".

ولم يصدر تعليق على الفور من السلطات التونسية بشأن مشاركة زعيم البوليساريو في القمة.