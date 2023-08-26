20 شركة بتروكيماويات محلية تستهدف تعاقدات تصديرية بقيمة 500 مليون دولار في نوفمبر

تستهدف أكثر من 20 شركة مصرية عاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، إجراء تعاقدات تصديرية بقيمة 500 مليون دولار فى شهر بشهر نوفمبر المقبل، وذلك خلال المعرض الأفريقى للتجارة البينية، بحسب خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وأضاف أبوالمكارم لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن المعرض المقرر عقده فى الفترة من 9 ــ11 نوفمبر المقبل سيقام فى مصر، بمشاركة أكثر من 55 دولة افريقية و1600 عارض.

وأوضح أنه حتى الآن تقدمت نحو 20 شركة تابعة للمجلس للمشاركة فى المعرض متوقعا أن يشارك المزيد خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس المجلس إلى أن الشركات المشاركة نستهدف من خلالها رفع صادرات المجلس بنحو 500 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة، بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

ورجح أبوالمكارم أن يشهد مطلع عام 2024 طفرة كبيرة فى صادرات القطاع، لافتا إلى أن نقص الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام أثر على غالبية الشركات، حيث إن المصانع لم تعمل خلال العام الحالى بكامل طاقتها.

وأوضح أن الأسمدة المصرية تشهد زيادة فى الطلب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يزال الطلب عليها كبير تحديدا كما حدث العام الماضى حيث حلت الأسمدة كبديل للاسمدة الروسية فى أوروبا بسبب الحرب الاوكرانية.

وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى تم الغاؤه مؤخرا.

كان المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة وقع مذكرة تفاهم مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر «الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى يهدف إلى وضع إطار لمجالات التعاون والأنشطة المشتركة التى سيتم القيام بها على مدى السنوات الثلاث القادمة بهدف تعزيز صادرات شركات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة الصغيرة والمتوسطة خاصة الشركات ذات الجاهزية للتصدير.

وتشمل مجالات التعاون تشمل تقديم الدعم الفنى وبناء قدرات الشركات فى عدة محاور ومنها الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمى مع إعطاء أهمية خاصة للشركات المدارة من قبل سيدات الأعمال، وإعداد دراسات الأسواق، وبناء قدرات المجلس كجهة داعمة للتصدير من خلال تطوير كافة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعات الكيماوية والاسمدة، بالإضافة إلى تطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية فى هذه المجالات.