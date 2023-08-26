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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط طالب متهم بإصابة طفل بطلق ناري خلال حفل زفاف شقيقه في القليوبية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تعرض طفل للإصابة بعيار نارى خلال حفل زفاف بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبال طفل "5 سنوات" مصاب برش خرطوش بالوجه والعين، وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجد الطفل بشرفه منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس طالب- مقيم بدائرة القسم- بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجاً بحفل الزفاف فأحدث إصابه الطفل المشار إليها.

تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.