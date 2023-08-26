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أنشيلوتي يشعر بالغضب بسبب مودريتش

محمد مجدي عبدالله
نشر في: السبت 26 أغسطس 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: السبت 26 أغسطس 2023 - 10:43 ص

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن غضبه الشديد بسبب ما قام به الكرواتي لوكا مودريتش، خلال مباراة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه الريال لتحقيق انتصارا صعبا بعد أن سجل هدف الفوز في الدقيقة 81، وشهدت المباراة إهدار البرازيلي رودريجو جوس ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية أن اللاعبين ليس لديهم الحرية في اختبار مسدد ركلات الجزاء، كما أنه لا يعلم ما حدث قبل تنفيذ ركلة الجزاء.

وأضاف الإيطالي:" مودريتش كان من المفترض أن ينفذ ركلة الجزاء بنفسه بعد فينيسوس الذي يعد الأساسي في تنفيذ ركلات الجزاء لكنه لم يكن متواجدا في أرض الملعب".

وقال مدرب ريال مدريد:" تم اختيار رودريجو ولم أكن أملك الوقت الكافي لتوجيه التعليمات بضرورة تنفيذ لوكا مودريتش ركلة الجزاء، وكنت غاضبا جدا عقب إهدارها لأن كان هناك صعوبة في التواصل، فقمت بإبلاغ فالفيردي بضرورة تنفيذ مودريتش للركلة ولكن الوقت لم يسفعه".

وأتم أنشيلوتي:" سنرى هذا الأمر في الأيام المقبلة، وبالنسبة للفريق ليس بحاجة في الوقت الحالي لمهاجم لقد سجلنا 6 أهداف بدون بنزيما وفينيسوس والقائمة تبدو مكتملة".


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