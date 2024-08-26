روسيا تقصف محطة للطاقة الكهرومائية في كييف

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تضررت محطة الطاقة الكهرومائية في خزان كييف جراء ضربة روسية، حسبما أفادت تقارير إعلامية أوكرانية اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة "يونيان" للأنباء في كييف بوقوع الضربة بعدما ظهر مقطع فيديو للضرر على قنوات روسيا على تطبيق تيليجرام.

ووفقا للتقرير، اندلع حريق في غرفة التوربينات بمحطة الطاقة الكهرومائية في كييف، كما تضرر الطريق فوق السد.

وكتبت وكالة الأنباء "لا جدوى من إخفاء هذا". وفي أعقاب الضربة الجوية، أكدت الإدارة العسكرية في منطقة كييف بشكل رسمي حدوث ضرر في منشأتين للبنية التحتية للطاقة.

في الوقت نفسه، حاولت السلطات الأوكرانية تهدئة المخاوف بشأن تدمير محتمل للسد.

وكتب أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة التضليل، على تطبيق تيليجرام: "لا يوجد تهديد لسد محطة كييف للطاقة الكهرومائية. من المستحيل تدميره بالصواريخ".