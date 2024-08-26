رئيس الشاباك الأسبق: بن غفير يعطي غطاء للإرهاب اليهودي ويسعى لإشعال الشرق الأوسط

صرح رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي الأسبق عامي ايلون بأن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يمنح غطاء للإرهاب اليهودي، وهدفه من اقتحامات المسجد الأقصى هو إشعال الشرق الأوسط.

جاء تصريحات إيلون عقب تصريحات بن غفير بأنه سيبني كنيسا بالمسجد الأقصى، "انطلاقا من الحقوق المتساوية بين اليهود والمسلمين"، فيما سارع مكتب نتنياهو لتوضيح أنه "لا تغيير بالوضع الراهن".

كما دعا الوزير المتطرف إلى مهاجمة "حزب الله" قائلا: "على إسرائيل ألا تكتفي بضربة استباقية واحدة، بل يجب أن نشن حربا حاسمة ضد حزب الله، من شأنها أن تزيل التهديد في الشمال وتسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ومن جانبه،واعتبر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل أن "افتقار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء"، وهاجم مناصرو بن غفير أربيل، معتبرين أنه "متملق يساري".

ولطالما دعا بن غفير إلى "حرية العبادة لليهود في الأقصى"، ففي مطلع أغسطس توجه على رأس مجموعة من المتطرفين اليهود إلى المسجد الأقصى، احتفالا بذكرى "خراب الهيكل" وهي مناسبة دينية يهودية، وأعلن من هناك أن "السياسة هي السماح بالصلاة".

وبعد وقت قصير، تنصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من هذا التصريح، وأعلن أنه "لا توجد سياسة خاصة لأي وزير في (جبل الهيكل) المسجد الأقصى، وأن سياسة إسرائيل فيما يتعلق بالحرم القدسي لم تتغير".

وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون، حذروا بوقت سابق وفق "واينت" من أن مثل هذه السياسة يمكن أن تشعل "حربا دينية" في الشرق الأوسط، أو أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع الأمني ​​في القدس الشرقية والضفة الغربية.