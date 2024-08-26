- أرجو أن نكون أكثر تحوطا في إدارة المديونية الخارجية.. والأسواق النامية استوعبت الدرس

قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن الأسواق ترجح تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي خلال الاجتماع المقبل بنحو 25 نقطة أساس (0.25%)، مضيفا أن هناك توقعات أخري بنسبة أقل أن يكون التخفيض 50 نقطة أساس، وفي الاجتماعين المتبقيين من العام الحالي قد يكون تخفيض 25 نقطة أو 50 نقطة أساس.

وأضاف محيي الدين خلال لقائه مع قناة العربية، أن إدارة الديون والسيولة النقدية ستكون أولوية ليس فقط في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولكن في البنوك المركزية المشاركة في اجتماعات جاكسون هول، موضحا أن الحديث حاليا يجري عن الأولويات، من التضخم إلى مسألة الوظائف المزدوجة للفيدرالي الأمريكي، حيث لديه 3 أمور مهمة وهي البيانات، والتوقعات والتوازنات.

وعقدت اجتماعات جاكسون هول، بولاية وايومنغ، التى ينظمها الاحتياطي المركزي الفدرالي الأسبوع الماضي والتى حضرها عشرات من محافظي البنوك المركزية، بما يشمل جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي وصناع السياسات والأكاديميين والاقتصاديين من حول العالم.

وأعلن جيروم باول خلال تلك الاجتماعات عن بدء دورة التيسير النقدي، قائلا "حان الوقت لتعديل السياسة.. إن اتجاه المسار واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة تخفيضات الأسعار على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».

وأوضح محيي الدين أن إدارة الديون والسيولة النقدية ستكون أولوية ليس فقط في الفيدرالي، ولكن في البنوك المركزية المشاركة في اجتماعات جاكسون هول.

وتابع أن الأسواق ستراقب ما سيحدث للاقتصاد الحقيقي والقطاعات الرئيسية في أمريكا، وإن كانت قد أدمجت التغيرات العاجلة والحالية في سعر الدولار.

وقال: "الأسواق في البلدان النامية سوف تلحق بتغيرات سوق المديونية الدولية، وأرجو أن نكون أكثر تحوطا في إدارة المديونية الخارجية في بلداننا المالية، حيث عانينا كثيرا ما بين فترات التيسير النقدي، وما أتبعه من تشديد نقدي، وأعتقد أن الأسواق النامية استوعبت الدرس".

ولفت محيي الدين إلى أن البنك المركزي الأوروبي سبق الفيدرالي في التخفيض، إلا أنه يشعر بأن الأولوية هي السيطرة على التضخم بشكل أكبر، فيما يركز الفيدرالي الأمريكي على التضخم، ومواصلة النمو الاقتصادي.