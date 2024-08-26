بيراميدز يعلن إجراء دونجا عملية جراحية في الأنف

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كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إجراء محمود عبد العاطي دونجا لاعب الفريق لعملية جراحية بإحدى المستشفيات بعد إصابته القوية خلال لقاء جي كيه يو بطل زنزبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري أن دونجا تعرض لكسر مضاعف في الأنف خلال اللقاء، وخضع لعملية إصلاح للكسر بأحدى مستشفيات المهندسين، تحت إشراف الدكتور طارق بانويي طبيب جراحة الوجه والتجميل.

شدد رئيس الجهاز الطبي على أن دونجا سيعود للتدريبات بشكل تدريجي على مراحل وسيرتدي قناعا واقيا لمنطقة الأنف والوجه، على أن يعود بشكل طبيعي خلال 3 أسابيع للملاعب.