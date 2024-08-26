وزير الأوقاف: إرسال نسخ من كتاب «الحق المبين» في الرد على الفكر المتطرف لباكستان

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور شودري سالك حسين وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان بدولة باكستان، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي عقد على مدار يومي 25 و26 أغسطس، بالقاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي".

وقال الأزهري إنه سيُهدي نسخًا من مؤلفاته إضافة إلى كتب عدد من علماء الأزهر الشريف في الرد على الفكر المتطرف إلى وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان، مؤكدا أن لدولة باكستان في نفسه كمصري مكانة عظيمة، وأن لدولة باكستان جذور عميقة وبعيدة في التاريخ، مؤكدًا تضامنه مع الشعب الباكستاني الشقيق.

وأضاف وزير الأوقاف أن مصر عانت من التطرف والإرهاب، وقد تصدت الدولة المصرية لهذا الخطر ، وقامت القوات المسلحة والشرطة المصرية بأعباء ذلك، وأخذ الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية أيضا على عاتقهم المواجهة الفكرية لهذه الأفكار، وبفضل الله نجحنا في هذا الأمر، وعلى المستوى الشخصي ألفت كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وقد ترجم الكتاب إلى أكثر من 14 لغة.

ومن جانبه، وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان أن البلاد في حاجة ماسة لتعلم حقيقة الإسلام، معربًا عن ما يكنه في قلبه من إحساس بالمودة والإخلاص والمحبة للشعب المصري، ولأرض مصر التي يشعر فيها بالتفاؤل دائمًا.

وتطلع وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان إلى وجود تعاون مشترك في المستقبل، معبرًا عن استمتاعه بالمشاركة في فعاليات وجلسات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين، وعن سعادته بزيارة مسجد الإمام الحسين.