مياه الفيوم تطلق حملات طرق الأبواب لتعريف المواطنين بمشروعات توسعات الصرف الصحي

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة تواصل تنفيذ حملات طرق الأبواب داخل القرى التي تشهد تنفيذ مشروعات توسعات الصرف الصحي الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح "النجار"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملات تهدف إلى تعريف المواطنين بالمشروعات الجارية داخل قراهم، ورفع مستوى وعيهم بأهمية هذه المشروعات، وتشجيعهم على التعاون والمشاركة الفعالة في إنجاحها والحفاظ عليها، لما تمثله من فائدة حقيقية لهم ولأجيالهم القادمة.

وأشار إلى أن الحملات تُعد حلقة وصل مباشرة بين الشركة والأهالي، حيث يتم من خلالها الرد على استفساراتهم، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وتوضيح طرق التواصل مع الشركة والجهات التنفيذية في حال حدوث أي مشكلة.

كما تتضمن توعية المواطنين بكيفية الاستخدام السليم لشبكات الصرف الصحي الجديدة، بما يساهم في تجنب المشكلات والحفاظ على كفاءة الخدمة.

وأضاف أن هذه المبادرات تعكس حرص الشركة على إشراك المواطنين في جميع مراحل التنفيذ، مؤكداً أن تعاون الأهالي يمثل حجر الأساس لنجاح المشروعات التنموية، والتي تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة في القرى والمناطق الريفية.

من جانبها، أوضحت لمياء نبيل، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، أن الحملات تضمنت لقاءات مباشرة مع المواطنين، إلى جانب توزيع وتعليق بوسترات إرشادية تحمل رسائل توعوية وأرقام للتواصل وتلقي الشكاوى، بما يعزز من وعي المجتمع المحلي بأهمية المشروع ودوره في تحسين الصحة العامة وحماية البيئة.



