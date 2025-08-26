إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وربع نقل بالغربية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي السريع القاهرة – الإسكندرية، أمام قرية كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص تقل ركابًا وأخرى ربع نقل، وذلك أمام مدخل قرية كفر ديما، الواقعة على الطريق الزراعي بين مدينتي طنطا وكفرالزيات.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف، حيث تبين من الفحص وقوع تصادم عنيف بين السيارتين، ما أدى إلى تهشم مقدمة المركبتين وإصابة 6 من ركاب الميكروباص بإصابات متفرقة.

ونقل المصابين إلى مستشفى كفرالزيات العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما قامت الأجهزة المختصة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.