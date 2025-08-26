سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى معرضًا لفنون الكاريكاتير تحت عنوان: "ذوو الهمم.. قادرون ومبدعون"، وذلك يوم السبت 30 أغسطس 2025، في الخامسة مساءً.

يشرف على الفعالية الفنان خالد كامل المصري، ويفتتحها الكاتب يحيى رياض مدير مكتبة القاهرة الكبرى، في احتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على مواهب أصحاب القدرات الخاصة وإبراز إبداعاتهم الفريدة في مجال الكاريكاتير.

يقام المعرض داخل قصر الأميرة سميحة، المقر التاريخي لمكتبة القاهرة الكبرى بشارع محمد مظهر في الزمالك، والدعوة عامة للجمهور.

ويُذكر أن قصر الأميرة سميحة يُعد من أبرز معالم الزمالك التراثية، ويتميز بطراز معماري فخم يعكس هوية مصر الثقافية، كما يحتضن المكتبة التي تنظم فعاليات متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع تركيز خاص على دعم الإبداع والفنون.