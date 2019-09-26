السفير المصري بأكرا يلتقي أعضاء بعثة تجارية مصرية في مجال الصناعات الكيماوية

عقد عماد حنا سفير مصر في أكرا، لقاءً موسعًا مع أعضاء البعثة التجارية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع المكتب التجاري بالسفارة خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، والتي ضمت مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية والمستثمرين الراغبين في استشراف الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة مع غانا، وذلك من خلال عقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم في الهيئات والاتحادات والغرف والشركات الغانية العاملة في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة، ودراسة سبل تعظيم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإفريقية تماشيًا مع السياسة العامة للدولة الرامية لتعزيز التواجد المصري على الساحة الإفريقية في كافة المجالات.

وتناول «حنا»، حسبما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، خلال هذا اللقاء ما توليه البعثة الدبلوماسية في أكرا من اهتمام كبير بالجوانب الاقتصادية كأحد العناصر الأساسية في بناء علاقات وثيقة مع غانا، باعتبارها أحد الأسواق البازغة بمنطقة غرب إفريقيا جنوب الصحراء وأحد أسرع اقتصادياتها نموًا، كما استعرض الاتفاقيات التي تسعى مصر لإبرامها على المستوى الثنائي مع الجانب الغاني لتهيئة السبيل أمام المستثمرين والمصدرين المصريين للعمل في غانا، مؤكدًا أن السفارة المصرية في أكرا لن تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين المصريين مع تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات الواجبة لهم.

واستمع إلى نتائج الاجتماعات التي نظمها المكتب التجاري بالسفارة لأعضاء البعثة التجارية مع الشركات الغانية، والتي أثمرت عن إبرام عدد من اتفاقيات التعاون للقطاع الخاص من الجانبين في هذا المجال الهام، مثنيًا على ما تحظى به الصادرات المصرية في غانا من سمعة طيبة، بالنظر إلى رصيد الاحترام الذي يكنه شعب غانا الصديق لمصر وشعبها.

ومن جهته، أشار المهندس وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس البعثة التجارية، إلى ما تحظى به غانا من فرصٍ كبيرة للتجارة والاستثمار في مجال الصناعات الكيماوية، التي تحظى فيها مصر بميزة تفضيلية كبيرة.

وتناول في هذا السياق جدوى افتتاح معرض دائم للمنتجات المصرية في العاصمة أكرا، كأحد سبل الترويج للمنتج المصري.