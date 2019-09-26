السجن المشدد 3 سنوات لعاطل في اتهامه بهتك عرض طفلين بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 4638 جنايات مشتول السوق لسنة 2018، بمعاقبة عاطلًا بالسجن المُشدد 3 سنوات، لهتكه عرض طفلين شقيقين.

كانوالد الطفلين، ويُدعى "محمد.ع.ال.ع" البالغ من العمر 31 عاما، سائق، مُقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، تقدم ببلاغصا يتهم فيه جاره "أحمد.ي.ال.ع.ب" عاطل، بهتك عرض طفليه "سامي" 5 سنوات، و"عبدالرحمن" 8 سنوات.

وتبين قيام المتهم باستدراج الطفل الأول إلى بدروم منزله، وتجريده من ملابسه وهتك عرضه بالقوة، وعندما رآى الطفل الثاني ذلك كرر المتهم فعلته معه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.