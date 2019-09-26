اللجنة الأوليمبية تعتمد تعديلات لائحة نادي «بيراميدز»

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار اللجنة الأوليمبية رقم 9 لسنة 2019، باعتماد التعديلات التي أدخلتها الجمعية العمومية لنادي "بيراميدز إف سي" بتاريخ 15 نوفمبر 2019.

ونصت المادة الثانية من اللائحة بعد تعديلها على أن النادي عضو الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي من الهيئات ذات المنفعة العامة، مملوك للجهة التي أنشأت النادي، وتم تأسيسه بناء على الطلب المقدم من الجهة التي أنشأت النادي، والمشهر بالرقم 269 لسنة 2008، والصادر من مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملةى للأعضاء من النواحي الوطنية والرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها عن طريق ممارسة الرياضة وتنمية ملكاتهم المختلفة.

وحددت المادة التاسعة من القرار حالات إنهاء العضوية بالنادي، وحصرتها في 3 حالات هي: الوفاة، وفي حالة نقل العضو العامل من الجهة التي أنشأت النادي أو انتهاء الخدمة لأي سبب غير بلوغ السن القانونية، أو استقالة العضو من عضويته، ويشترط في هذه الحالة أن تكون الاستقالة مكتوبة، ولا يجوز استرداد المبالغ التي تم سدادها.

وإلى نص القرار:

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