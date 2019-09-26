تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد ، على صدارة فريقه للدوري الأسباني، مؤكدًا أنها حاليا لا تعنى شيئا، لاسيما وأن المسابقة لا تزال فى بدايتها.

وواصل فريق ريال مدريد صحوته فى مسابقة الدورى الإسباني، محققا الفوز أمس الأربعاء على ضيفه أوساسونا بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعتها بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة بـ"الليجا".

وأجرى زيدان مقابلة صحفية مع شبكة «beIN SPORTS» التلفزيونية عقب المباراة، تحدث خلالها عن رؤيته لما حدث في المباراة، قائلًا: «لقد لعبنا بهدوء وحدة في الأداء، وكنا نلعب بقوة منذ بداية المباراة، وفي النهاية أجمل ما في اللقاء هو أن جميع اللاعبين ظهروا مستعدين، ولعبوا بنفس القوة التي لعب بها الفريق أمام إشبيلية».

وأضاف: «نمتلك 25 لاعبًا في الفريق، ويجب أن يكونوا مستعدين دائمًا، وهذا ما أظهروه اليوم، وما ظهر أيضًا جليًا أمام إشبيلية».

وأوصح، مدرب ريال مدريد عما إذا كان ريال مدريد يمتلك فريقين أساسي واحتياطي: «ليس هناك فريق أول وفريق ثاني، لدي 25 لاعبًا، وسأستخدمهم جميعًا، في كل لحظة وكل مباراة سأقوم بما فيه مصلحة الفريق».

وتحدث زيدان عن رأيه في أداء فينيسوس جونيور وردريجو جويس خلال المباراة: «أعتقد أن هدف فينيسوس كان جيدًا للغاية، ويجب أن نقول إنه لا زال في الثامنة عشر من عمره، ورودريجو سجل بعد دقيقتين من نزوله، أنا سعيد من أجلهما، يريدون التعلم والقيام بأشياء إيجابية، لقد أعجبني تحكم رودريجو في الكرة لأنه نصف الهدف، وفيدي فالفيردي أيضًا قدم مباراة رائعة».