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ذكر مسؤولون إندونيسيون أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 107 أشخاص آخرون جراء زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أجوس ويبوو، إن الزازال ألحق أضرارا بعشرات المبانى وتسبب في فرار السكان من منازلهم في أمبون، وهي المدينة الرئيسية في مقاطعة مالوكو.

وأفاد بأن نحو ألفي شخص نزحوا جراء الزلزال .

وقال أجوس إنه "من بين الاحتياجات الملحة الخيام وغذاء الأطفال والأدوية والبطاطين والمياه".

وأفاد ألبرت سيمالي، وهو مسؤول حكومي محلي معني باستجابة الطوارئ، في وقت سابق اليوم بأن الأشخاص فضلوا عدم العودة إلى منازلهم بسبب شائعات بأن هناك زلزال آخر أكثر قوة من المنتظر أن يقع.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث مبان سقطت أسقفها بينما يجلس السكان على مراتب خارج المباني.

وقال أجوس إن "الزلزال وقع على اليابسة، ويمكن أن يلحق أضرارا بالمباني غير المجهزة لمقاومة الزلازل".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 9ر36 كيلومترا شمال شرق أمبون، وأن الزلزال وقع الساعة 0846 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (2346 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش) وعلى عمق 29 كيلومترا.

وتقع إندونيسيا على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والثوران البركاني.