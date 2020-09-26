توافد راغبي التصالح على المراكز التكنولوجية و88 مدرسة في كفر الشيخ

شهدت المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، ومراكز المعلومات، إقبالًا من المواطنين، اليوم السبت، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات مابين25% لـ40% .

وتفقد رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين.

وأشْرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية والمدارس بالقرى، فتفقد سير العمل في قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، والوحدة المحلية بقرية شباس الملح، وبقرية شباس الشهداء.

كما تابعت التيسيرات المقدمة للمواطنين لإنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح في أقل وقت ممكن، وذلك بناء علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لتسهيل كل الصعوبات أمام المواطنين وذلك وفقاً للقانون 17 لسنة 2018.

ومن جانبه أشرف، رئيس مركز ومدينة سالم، العمل بالمراكز التكنولوجية والمدارس ، لاستقبال راغبي التصالح، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

فيما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عمل المركز التكنولوجي، وبديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح، وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، وتوافد المواطنين على المركز التكنولوجي والمدارس المخصصة لاستقبال المواطنين للتصالح.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.