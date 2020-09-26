 تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية في المنيا - بوابة الشروق
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تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 5:09 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 5:09 م

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها في رصد المخالفات من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والقضاء على الغش التجاري والتدليس مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية على كل القطاعات الخدمية، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وكافة احتياجات المواطنين بالأسواق، والعمل على الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها أوضحت المهندسة نبيله على رئيس المركز، أنه تم خلال الحملات تحرير 11 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين نقص بالوزن – قضايا أخرى متنوعة، مشيرة إلى استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية كافة.


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