المغرب يسجل 2719 إصابة و43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 115 ألفًا و241 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، أشارت «الصحة المغربية»، مساء السبت، إلى تسجيل 43 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2041.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2218 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 94 ألفًا و150.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 989 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 32 مليون إصابة.