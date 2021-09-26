إزالة 25 تعديا بنطاق 7 مراكز في البحيرة ضمن الموجة الـ18

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأوضح أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدٍ بنطاق 7 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 2381 متر مربع منها إزالة 8 حالات بمساحة 702 متر على أملاك الزراعة وعلى حرم الري بإيتاي البارود، وإزالة 3 تعديات بمساحة 478 مترا بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية.

وتابع أنه تم إزالة 3 تعديات بمساحه 420 مترا بقرية نديبة بدمنهور، وإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 350 مترا بقرى كوم زمران والمسين بالدلنجات، علاوة على إزالة 7 تعديات على أملاك النيل بمساحة 204 مترا بكوم حمادة، بجانب شد خسبة استعداد لصب سقف خرساني بدور ثالث علوي على مساحه 150 مترا بقرية ديبي التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة الأمير برشيد.

بالإضافة إلى إزالة سملات خرسانية لمبنى مخالف بمساحة 77 مترا بقرية سيدي غازي بكفر الدوار.

وأكد اللواء محمد بدر السكرتير المساعد لمحافظ البحيرة، في تصريحاته لـ«الشروق»، على استمرار حملات الموجة الـ١٨ حتى إنهاء جميع التعديات بأشكالها ومحاسبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والزراعة والشرطة؛ لتنفيذ تلك الحملات بشكل مكثف ويومي بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح أن محافظ البحيرة يتابع بشكل يومي عمل هذه الحملات، ويشدد بالضرب بيد من حديد على المخالفين وعدم التهاون معهم.