 السودان يعلن التصدى لمحاولة توغل إثيوبية بقطاع أم براخيت في منطقة الفشقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان يعلن التصدى لمحاولة توغل إثيوبية بقطاع أم براخيت في منطقة الفشقة

الجيش السوداني _ أرشيفية
الجيش السوداني _ أرشيفية
الخرطوم (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 11:19 ص

أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد عن تصديها وإفشالها لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في أراض سودانية في قطاع أم براخيت في منطقة الفشقة شرقي البلاد.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، القول في تصريح صحفي، إن "القوات المسلحة السودانية تصدت لمحاولة التوغل وأجبرت القوات الإثيوبية على الانسحاب".

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 عاما.

من جانبها، تتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.


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