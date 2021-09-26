عضو لجنة إزالة التمكين في السودان: الثورة محروسة بالشعب

خاطب وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، الحشود الجماهيرية بالسودان، مساء اليوم الأحد، داخل لجنة التمكين بالخرطوم، بعد تردد الأنباء بانسحاب القوات المشتركة التي تحرس 22 مقرا من مقرات اللجنة، بحسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وقال صالح إن هذه الثورة محروسة بالثوار وجميع جماهير الشعب، فلقد تواثقنا في ثورتنا على اسقاط نظام الجبهة الاسلامية القومية واسقطناه وتواثقنا على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو(نظام البشير )وإعادة هيكلة أجهزته الأمنية وكل مؤسساته ولن نحيد عن ذلك.

وعلى صدى هتافات الجماهير التي احتشدت تهتف "جيش واحد، شعب واحد" قدم صالح التحية لجميع جنود قوات الشعب المسلحة، وقوات الشرطة، وقال نحن مع قواتنا المسلحة وقوات الشرطة لانها مؤسسات ملك للشعب وليست ملكاً لأحد .

وحيا عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، الشهداء والجرحى والمفقودين، قائلا : "كلنا مشروع استشهاد دائم ، ولا تراجع للوراء ولا تراجع عن التفكيك ، ولن يرتاح لنا بال إلا بتفكيك كل مؤسسات النظام وتصفية جيوبه في جميع مؤسسات الدولة"، مضيفاً أن "هذا تكليف كلفنا به ولن نحيد عنه".

وأضاف سنقف في مواجهة اي انقلابي سواء كان داخل القوات المسلحة او المؤسسات المدنية .