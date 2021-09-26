أصالة لزوجها: نعمة كبيرة وهدية غالية من رب العالمين

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نعمه كبيره وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته @FaikHassan https://t.co/2wEjbuuAoF
— Assala (@AssalaOfficial) September 25, 2021
نعمه كبيره وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته @FaikHassan https://t.co/2wEjbuuAoF