أصالة لزوجها: نعمة كبيرة وهدية غالية من رب العالمين



ونشرت فيديو لزوجها من كواليس احتفالات «اليوم الوطني السعودي»، عبر حسابها على موقع «تويتر»، معلقة: «نعمة كبيرة وهديه من رب العالمين غالية بحمد الله عليها كل لحظة.. أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته».



وظهر فائق حسن، برفقة الفنان ماجد المهندس، في الفيديو حيث كان ماجد يضبط له ملابسه بنفسه في كواليس احتفالات «اليوم الوطني السعودي».



وأعلنت أصالة نصري، زواجها الشاعر العراقى فائق الحسن، بعد نشرها صورة تجمعهما وعلقت عليها: «من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسى كصديق غالى بحمل له كل الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حولت مشاعرنا.. كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنية على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسيت إني بخير لأنه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمنى بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو، نحترم معا جميع مسئولياتنا ونعلم تماما أن خير مانعطيه هو الحب سنعلم أولادنا كيف تستمر الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبة والإخلاص وسنعطيهم من هذا الشعور الطيب مؤونة لغد نتمنى أن يكون دون أى ضرر، أشكر قلوبكم الطيبة التي فرحت لي وبي».



