الآلاف يحتشدون لحجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

احتشدت جماهير كرة القدم على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ظهر اليوم الثلاثاء، من أجل حجز تذاكر مباراة الفريق الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن عدد المنتظرين لحجز مباريات كأس العالم للأندية خلال الدقائق الأولى من طرح الدفعة الأولى بلغ حوالي 100 ألف مشجع.

وقام عدد كبير من جماهير الأهلي خصوصًا من الجالية المتواجدة في المملكة العربية السعودية بحجز تذاكر مباراة الفريق الأولى في كأس العالم للأندية، والتي ستكون أمام الفائز من المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم بفتح باب الدفعة الأولى من حجز تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية، إذ سيحق للمشجعين حجز تذاكر أول مباراتين في البطولة فقط، على أن يتم فتح باب حجز تذاكر باقي المباريات في الفترة المقبلة.