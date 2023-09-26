الرئيس السيسي يعلق على ترك بعض الرياضيين مصر وتمثيل دول أخرى

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقدام بعض الرياضيين على ترك البلاد واختيار دولة أخرى لتثميلها (عبر التجنيس).

وقال خلال فعاليات جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء: «لو أنا كوزير للشباب أو كحكومة لو متكلمتش في الموضوع ده بجلاء وضوح وبشكل مباشر ده هيقدح كتير في كل الجهود التي بتبذلها الدولة».

أبدى الرئيس السيسي، استعدادا كاملا لتقديم مزيد من الدعم لوزارة الشباب والرياضة، لرعاية الرياضيين، قائلا: «ميصحش يتقال إن فيه حد من عندنا مشي علشان إحنا مش قادرين أو لم نراعيه أو وقع مننا غصب عننا».

وأضاف: «هو عشمان شوية.. نعمل إيه؟.. نسيبه يعني؟»، مؤكدا أن هناك نظاما معينا وميزانيات موضوعة تعالج هذا الملف وتنفق عليه.

وتابع: «مفيش حد بينفق من جيبه.. إحنا بننفق من جيب مصر، لكن لازم الناس تعرف إن البطل ده إنفاقه علينا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستمع السيسي، لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.