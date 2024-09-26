الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط أربعة صواريخ و66 طائرة مسيرة روسية

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أربعة صواريخ جوية موجهة من طراز "كيه إتش-59/69" و66 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على أوكرانيا صباح اليوم الخميس.

وقالت قيادة القوات الجوية "شن العدو هجمات على منطقة سومي باستخدام صاروخين من طراز غير معروف تم إطلاقهما من منطقة بيلجورود، كما شن هجمات على منطقة أوديسا باستخدام أربعة صواريخ جوية موجهة من طراز "كيه إتش-59/69" تم إطلاقها من البحر الأسود. كما أطلق الغزاة 78 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد من مناطق بريمورسك-أختارسك وأوريل وكورسك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أن القوات الجوية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة وعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية شاركت في جهود صد الهجوم.

وقال البيان إن "الدفاعات الجوية أسقطت أربعة صواريخ جوية موجهة من طراز "كيه إتش-59/69" و66 طائرة مسيرة هجومية."

وقالت قيادة القوات الجوية إن "ثماني طائرات مسيرة معادية اختفت عن أجهزة الرادار في عدة مناطق في أوكرانيا (ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو دمار)."

وأضاف البيان أن وحدات الدفاع الجوي اشتبكت مع أهداف فوق مناطق دنيبروبتروفسك، وخاركيف، وكييف، وتشيركاسي، وكيروفوهراد، وفينيتسا، وخميلنيتسكي، وإيفانو فرانكيفسك، وسومي، وبولتافا، وميكوليف، وأوديسا، وخيرسون، وخاركيف.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.