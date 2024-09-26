واصل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء د. علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، تفقد عدد من مدارس المحافظة؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، حيث تفقدا 10 مدارس بإدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين؛ ليبلغ إجمالي عدد المدارس التي تضمنتها الزيارة 12 مدرسة.

وتفقد الوزير والمحافظ، عددا من المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، من بينها مدرسة "الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين" ويبلغ عدد طلابها (٢٠٩٠)، حيث دخلا الفصول في المدرسة.

كما اطلع الوزير على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب؛ للتأكد من انتظام حضور الطلاب في المدرسة، ودفاتر التحضير للمعلمين، وكراسات الحصة والواجب الخاصة بالطلاب.

وتفقد الوزير والمحافظ، فصول مدرسة "القنطرة البيضاء الابتدائية"، التي تضم 1093 طالبا وطالبة.

وتوجها إلى مدرسة "الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين" التي تضم ١٥٧٤ طالبا، وتفقدا حجرة التربية الفنية بالمدرسة، وفصول المرحلة الإعدادية، ومعمل العلوم.

ووجه الوزير، خلال زيارته لمدرسة "الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين"، بأهمية حضور الطلاب في المعمل خلال حصة العلوم بشكل أسبوعي، وتفعيل مجموعات التقوية بالمدرسة.

وزار الوزير والمحافظ، مدرسة "الوحدة العربية الابتدائية"، والتي تضم ٢٠٧٠ طالبًا، حيث تفقدا غرفة المصادر، وقاعة رياض الأطفال، وغرفة التطوير التكنولوجي والتي تعمل كغرف للمشاهدة للمنصات التعليمية.

كما تابع الوزير كثافة الفصول، واطلع على كراسات الحصة لطلاب الصف السادس الابتدائي.

وتفقد الوزير والمحافظ، مدرسة "الزهراء الابتدائية"، حيث شهدا حصة للغة العربية للصف الخامس الابتدائي، وتابع الوزير مستوى الطلاب فيما تم دراسته خلال هذا الأسبوع، وشاهدا فصول الصف الثاني الابتدائي، فضلًا عن قاعات رياض الأطفال.

وتفقد الوزير والمحافظ، فصول مدرسة "نبيل فراج المهنية" ومدرسة "السعيدية القديمة الإعدادية بنات".

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ لزيارة عدد من المدارس بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، حيث تفقدا مدرسة "محلة القصب للتعليم الأساسي" والتي تضم ٣٢٠٠ طالب وطالبة، وتفقدا فصول المرحلة الإعدادية، والمكتبة.

وأثنى الوزير، على تميز الطالبات في القراءة، كما اطلع على آليات تنفيذ أعمال السنة.

كما تضمنت الجولة، زيارة لمدرسة "الحمراء الابتدائية"، والتي تضم ١١٠٠ طالب وطالبة، حيث تفقد الوزير والمحافظ فصول صفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي.

وفي ختام الجولة، توجه الوزير والمحافظ، إلى مدرسة "صندلا الابتدائية" والتي تضم في الفترة المسائية طلاب مدرسة "صندلا الثانوية المشتركة".

وناقش الوزير الطلاب فيما درسوه خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي.

وأجرى حوارًا مع أحد معلمي مادة العلوم المتكاملة، مشيدًا بأدائه، وبقدرة الطلاب على التحصيل الدراسي عقب متابعته للواجبات المنزلية.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن الوزير، على وصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس، وحرص على متابعة الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي.

وأكد الوزير، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب تغنيهم عن أي مصادر خارجية للتعليم، وتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء العملية التعليمية.

وثمن جهود المحافظة المبذولة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة المدارس والأبنية التعليمية وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وجذب الطلاب لها، لتحقيق عام دراسي منضبط.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية رصد ومتابعة تنفيذ خطط التطوير، واتخاذ الاجراءات الخاصة بضمان انتظام العام الدراسي، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ حريصة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم وتوفير مناخ تعليمي جيد.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأسر والمجتمع المحلي؛ لدعم جهود تطوير التعليم، مشيرا إلى أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق الأهداف المنشودة.