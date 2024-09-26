نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المتداول بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أن المتداول في هذا الشأن «غير صحيح».

ونشر نتنياهو، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، البيان الصادر عن مكتبه، والذي أوضح أن «وقف إطلاق النار في لبنان مقترح أمريكي فرنسي، لم يستجب له رئيس الوزراء الإسرائيلي».

ولفت إلى أن الأخبار المتداولة حول تهدئة القتال في جبهة الشمال «مغايرة للحقيقة»، قائلًا إن «نتنياهو أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكامل قوته، وفقاً للخطط الموضوعة».

وفي سياق متصل، قال المكتب إن «القتال في قطاع غزة سيستمر حتى تتحقق جميع أهداف الحرب».

وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان، لمنع تطور النزاع الراهن بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة.

وقال بارو خلال الجلسة التي عقدت بطلب من بلاده: «في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأمريكيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإفساح المجال أمام المفاوضات».

وشدد الوزير الفرنسي على أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله «ليس حتميا»، بشرط أن تنخرط كل الأطراف «بحزم» في إيجاد حل سلمي للنزاع.

وحذر بارو من أن «الوضع في لبنان اليوم يهدد بالوصول إلى نقطة اللاعودة، وأن التوترات بين حزب الله وإسرائيل اليوم تهدد بدفع المنطقة إلى صراع شامل لا يمكن التكهن بعواقبه».