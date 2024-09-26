البابا فرنسيس يبدأ زيارة إلى لوكسمبورج وبلجيكا

من المقرر أن يزور البابا فرنسيس لوكسمبورج، اليوم الخميس، في رحلة مقررة إلى ثاني أصغر دولة في أوروبا، وهي أول زيارة بابوية هناك منذ عام 1985، قبل أن يتوجه إلى بلجيكا المجاورة مساء اليوم.

وسيتناول البابا فرنسيس، في زيارته الدولية السادسة والأربعين التي يقوم بها بصفته البابا، عددا من القضايا من بينها الهجرة وتغير المناخ والحرب في أوروبا.

وسيكون في استقبال البابا، لدى وصوله إلى لوكسمبورج، رئيس وزراء بلجيكا لوك فريدن، وكذلك دوق لوكسمبورج الأكبر هنري وزوجته الدوقة الكبرى ماريا تيريزا.

وسيقوم البابا بجولة في مدينة لوكسمبورج في السيارة البابوية، بعد حفل استقبال مع الدوق والدوقة في قصر الدوق الكبير، والاجتماع مع المسؤولين الحكوميين في مركز "سيركل سيتي" الثقافي.

وسيلتقي البابا أيضا الجمهور في كاتدرائية نوتردام في لوكسمبورج قبل أن يواصل جولته إلى بلجيكا حيث سيبقى حتى الأحد المقبل.

وسيحيي البابا الذكرى السنوية الـ 600 لتأسيس الجامعة الكاثوليكية في لوفين، التي تأسست عام 1425. كما سيقيم قداسا في استاد الملك بودوان في بروكسل.

ومن المقرر أن يلتقي البابا مجموعة من ضحايا الاعتداءات الجنسية من قبل الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا.

ويواصل البابا فرانسيس رحلته رغم إلغاء جميع مواعيده الاثنين الماضي بسبب حالة مرضية ألمت به. وقال الفاتيكان إن البابا البالغ من العمر 87 عاما كان يعاني من "أنفلونزا خفيفة".

واضطر البابا إلى إلغاء مواعيده عدة مرات في الأشهر الأخيرة بسبب حالته الصحية. ومع ذلك، فقد أكمل بنجاح زيارة استغرقت 12 يوما قام بها إلى آسيا والمحيط الهادئ في النصف الأول من سبتمبر الجاري.

ويبلغ البابا فرانسيس من العمر 88 عاما في ديسمبر المقبل.