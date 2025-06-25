تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة عبلة كامل برفقة شاب صغير السن، يُقال إنه ابن شقيقها.

وظهرت عبلة في الصورة مرتدية عباءة سوداء، وبدا عليها فقدان الكثير من وزنها، لكنها ما زالت تحتفظ بملامح وجهها الجميل الخالي من أي مكياج، وكانت مبتسمة ابتسامة بسيطة.

تسببت الصورة في حالة من الحيرة الكبيرة لدى رواد مواقع التواصل، خاصة في ظل انتشار الصور المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI). ورغم هذه الحيرة، كان هناك إجماع كبير على حب وتقدير الفنانة عبلة كامل، حيث انهالت التعليقات التي حملت كل مشاعر الود والاحترام من جمهورها الذي يكنّ لها محبة خاصة.

يُذكر أن الفنانة عبلة كامل غائبة عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبعة أعوام، وتحديدًا منذ عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

وجدير بالذكر أن الفنانة عبلة كامل تخرجت في كلية الآداب، قسم مكتبات، عام 1984. بدأت مسيرتها الفنية في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها هو المشاركة في مونو دراما بعنوان "نوبة صحيان"، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر"، ومع الكاتب لينين الرملي في عدة مسرحيات، منها "وجع دماغ" و"الحادثة".

اكتسبت شهرة واسعة من خلال أعمالها التلفزيونية، مثل: "ليالي الحلمية"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي". كما شاركت في السينما في أفلام مثل: "الوداع يا بونابرت"، "اليوم السادس"، "سيداتي آنساتي"، و"قشر البندق". ولها أيضًا مشاركات مميزة في سينما الشباب، من خلال أفلام: "اللمبي"، "كلم ماما"، "اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا".