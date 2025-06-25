النائب محمد عبد العزيز: 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط استهداف سيادتها

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشهد الإقليمي الراهن يطرح تساؤلًا مهمًا: «ماذا لو لم تحدث ثورة 30 يونيو واستمر نظام جماعة الإخوان في الحكم؟»

وأشار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن الجماعة كانت تسير بمصر نحو تفكيك الدولة الوطنية، عبر الفشل في إدارة شؤون البلاد، والإصرار على «أخونة» مؤسسات الدولة.

وأضاف أن من بين أبرز ملامح هذا المخطط كان فتح المجال الجوي السوري أمام الطيران الإسرائيلي، ما يصب في مصلحة الاحتلال، إلى جانب وجود خطة واضحة لـتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما كانت تسعى إليه قوى دولية بالتواطؤ مع أنظمة وظيفية.

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحتفظ بسيادتها الكاملة على أرضها ومجالها الجوي والبحري، وهو ما لم يكن ليستمر لو بقيت الجماعة في الحكم.

وشدد أن الشعب المصري يتعرض بشكل دائم لحملات تشكيك إعلامية يقودها أبواق مأجورة، تستهدف بث الشك في أي قرار تتخذه الدولة المصرية، حتى وإن كان بسيطًا.

واعتبر أن هذا التيار المتطرف يحمل مشروعًا مناقضًا تمامًا لمفهوم الدولة الوطنية، وما يحدث من تشويه أو حملات تضليل إعلامي ليس أمرًا جديدًا أو مستغربًا.