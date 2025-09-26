فيدان: لقاء الرئيس أردوغان مع ترامب كان مثمرا وناجحا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه "كان مثمرا وناجحا".

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية حول لقاء أردوغان وترامب في البيت الأبيض أمس الخميس.

وأشار فيدان إلى أن اللقاء بين الزعيمين تناول الخطوات المشتركة التي سيتم اتخاذها مستقبلًا كدولتين حليفتين وصديقتين.

وأفاد بأن الرئيسين ركزا في لقائهما على بحث مسائل التعاون الإقليمي التي يمكن العمل عليها.

وقال فيدان في تدوينته: "كانت زيارة مثمرة وناجحة للغاية. سنواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل وبما يتماشى مع مصالح بلدينا".

وفي وقت سابق صرح ترامب حول لقائه بالرئيس التركي قائلا: "عقدنا اليوم اجتماعا رائعا مع الرئيس أردوغان"، وأضاف: "أعتقد أننا أجرينا محادثة مثمرة للغاية حول العديد من القضايا المختلفة، وكانت جيدة جدا".