وفاة قارئ قرآن بالغربية قبل ساعات من زفافه تصدم أهالي قريته

توفي القارئ والمحفظ عادل الرفاعي، أحد أبناء قرية الجابرية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى قصر المحلة حيث وافته المنية، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد حفل زفافه.

وكان الراحل يعمل قارئًا ومحفظًا للقرآن الكريم، ودرس في كلية أصول الدين والدعوة بفرع جامعة الأزهر في المنصورة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية وأصدقائه، ونعاه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سائلين الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدين أن وفاته كانت صدمة مفاجئة للجميع خاصة أنها جاءت قبل ليلة زفافه مباشرة.