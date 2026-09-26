كييف: استهدفنا مصفاة إلسكي النفطية بجنوب روسيا

قالت أوكرانيا اليوم السبت، إنها ضربت مصفاة إلسكي النفطية في منطقة كراسنودار الروسية المطلة على البحر الأسود، وذلك في وقت يواصل فيه الجيش الأوكراني هجماته المنتظمة على البنية التحتية للطاقة التابعة للكرملين بينما يصد موجات من الطائرات المسيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية قولها، اليوم السبت، على تطبيق تليجرام إن الضربة التي وقعت خلال الليل أشعلت حريقاً في المنشأة.

وكان فينيامين كوندراتييف، حاكم منطقة كراسنودار، قد ذكر في وقت سابق أن هجوم بطائرة مسيرة في المنطقة أصاب منشأتين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جانبه أفاد المقر العملياتي لمنطقة كراسنودار على تليجرام بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان في الحادث.

وتبلغ الطاقة التصميمية لمصفاة إلسكي المستقلة، الواقعة على مسافة نحو 850 كيلومتراً "530 ميلاً" جنوب شرق العاصمة كييف، نحو 6.6 مليون طن سنوياً. وقد استُهدفت بشكل متكرر منذ المرحلة المبكرة من حملة أوكرانيا ضد البنية التحتية للطاقة الروسية.

وواصلت أوكرانيا هجماتها على المصافي الروسية في محاولة لتقليل قدرة الكرملين على إنتاج وبيع المنتجات النفطية.

وأجبر فقدان إمدادات الوقود السلطات الروسية على فرض حظر مؤقت على معظم صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات.