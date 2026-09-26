ترقية 1194 موظفا بالجهاز الإداري بجامعة القاهرة وصرف الفروق المالية من تاريخ استحقاقها

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، ترقية 1194 موظفًا من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة من مستحقي الترقية، ممن أتموا المدد البينية المقررة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026، مع صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من تاريخ استحقاقها، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العاملين، باعتبارهم أحد العناصر الأساسية في منظومة العمل الجامعي، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على حصول العاملين على حقوقهم الوظيفية في توقيتاتها المقررة، وتيسير إجراءات الترقية وفق القواعد المنظمة، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري.

وأوضح رئيس الجامعة أن الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية انتهت من إعداد ومراجعة وتنفيذ قرار الترقية، واستيفاء الإجراءات اللازمة لترقية العاملين المستحقين إلى المستويات الوظيفية الأعلى، بما يضمن انتظام الإجراءات والحفاظ على الحقوق الوظيفية للعاملين.

وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق، إلى الانتهاء من إجراء التحاليل الاستدلالية لجميع مستحقي الترقية، حيث أظهرت النتائج إيجابية 21 حالة، وبإجراء التحاليل التوكيدية لهذه الحالات ثبتت إيجابية 14 حالة، وتم التعامل معها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن اهتمام الجامعة بالعاملين يمتد إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتهيئتهم للتطور الوظيفي، موضحًا أن الجامعة تتوسع في برامج التأهيل وبناء القدرات من خلال منصة «إتقان» لتأهيل وتطوير الكوادر الإدارية وإعداد صف ثانٍ من القيادات المؤهلة، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري، وتعزيز كفاءته، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل الجامعة.