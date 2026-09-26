البحرية الباكستانية تضبط مخدرات بقيمة 750 مليون دولار في بحر العرب

ذكرت إدارة العلاقات العامة المشتركة للقوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أن سفينتي البحرية الباكستانيتين "حنين" و"يرموك" ضبطتا أكثر من 2800 كيلوجرام من المخدرات، بقيمة حوالي 750 مليون دولار، خلال عملية مشتركة لمكافحة المخدرات في بحر العرب.

وأضاف الجناح الإعلامي للجيش، أن السفينتين كانتا تجريان دورية روتينية، عندما اعترضتا قاربا مشبوها. وتم تنفيذ عملية صعود لاحقا، تم خلالها العثور على مخدرات كانت مخبأة في "مقصورات مخفية"، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت.

وتابع الجناح الإعلامي للجيش أن رئيس أركان القوات البحرية، الأدميرال نافيد أشرف أشاد برجال الشرطة والطاقم بسبب ما أظهروه من "مهنية ويقظة".

وتابع البيان، أن رئيس أركان البحرية أكد مجددا أيضا التزام البحرية الباكستانية بالأمن البحري ومكافحة عمليات الاتجار غير المشروعة في البحر.