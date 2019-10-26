 ليتشي يقطع سلسلة انتصارات يوفنتوس في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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ليتشي يقطع سلسلة انتصارات يوفنتوس في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 5:11 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 5:11 م

قطع ليتشي سلسلة من خمسة انتصارات متتالية ليوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم وتعادل معه 1 / 1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة، ليصبح يوفنتوس مهددا بفقدان صدارة المسابقة اليوم.

وافتتح باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 50 ثم أدرك ماركو مانكوسو التعادل لليتشي من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 56 .

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يستضيف بارما في وقت لاحق اليوم، كما رفع ليتشي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس عشر.


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