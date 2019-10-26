الحزم بـ10 لاعبين يهزم أهلي جدة في المباراة الأولى لجروس

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تعرض أهلي جدة السعودي، للخسارة أمام الحزم (2-1) بالدوري السعودي، في المباراة الأولى للسويسري كريستيان جروس المدير الفني لأهلي جدة.

ونجح الحزم في الفوز على أهلي جدة بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه لويز فليبي بنهاية الشوط الأول، وسجل هدفي الحزم ابراهيما تانديا في الدقيقة 50، ومنصور حمزي في الدقيقة 87، فيما سجل هدف الأهلي عبدالباسط هندي في الدقيقة 70.

وأعلن أهلي جدة قبل عدة أيام تولى العراب جروس تدريب الفريق للمرة الثالثة، وتعد هذه هي الرحلة الأولى للمدرب السويسري بعد رحيله عن الزمالك عقب انتهاء تعاقده بشهر مايو الماضي.

وحقق جروس مع الفارس الأبيض بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي، وذلك في الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019.