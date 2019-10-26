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وفاة أول طفل مصاب بالاتهاب السحائي في الغربية

علاء شبل
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 7:26 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 7:26 م

لفظ التلميذ أدهم محمد أبو راشد ، ١٠ سنوات بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى حشمت التابعة لإدارة شرق طنطا، أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه لميكروب الالتهاب السحائي، وذلك بمستشفى حميات ميت خلف بمحافظة المنوفية.

ومن جانبة قدم أحمد فؤاد، خال التلميذ الشكر لمجلس رئاسة الوزراء لتواصلهم لمدة ٢٢ يومًا لمتابعة الحالة المرضية بعدما تم استقبالة بالمستشفى الفرنساوي الجامعي ٣ أيام ورفضه من مستشفى حميات طنطا، مبينًا أن هناك تقارير من مستشفى الفرنساوي الجامعي بطنطا ومستشفى المنوفية تؤكد أن الطفل أصييب بالاتهاب السحائي ودخل في وعكته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أول أمس.

ومن جانبة أكد والد الطفل في تصريحات، أن نجله كان يذهب للمدرسة بانتظام حتى قبل دخوله في الوعكه الصحية بيوم واحد، ولكن أمر الله نفذ، مطالبًا بضرورة التوعية والحفاظ على أولادنا وسرعة إنقاذهم في حالة الاشتباه بهذا المرض أو أية أمراض أخرى.

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