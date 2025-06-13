أعرب محمد توني، لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أن تحقيق بطولة خارج الأهلي والزمالك يُعد أمرًا صعبًا في ظل سيطرتهما التقليدية على البطولات، ما يمنح الإنجاز طابعًا خاصًا ومستحقًا.

وقال توني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد ، إن فريقه واجه تحديات كبيرة منذ انطلاق البطولة، حيث بدأ المشوار بهزيمة قاسية أمام البنك الأهلي بخماسية، إلا أن اللاعبين أظهروا عزيمة كبيرة ونجحوا في العودة من بعيد والتأهل إلى النهائي ثم التتويج باللقب.

وأضاف أن الفوز بالبطولة يعكس تطور سيراميكا كليوباترا، من حيث الأداء والروح، مشيرًا إلى أن اللاعبين والجهاز الفني عملوا بجد على مدار الموسم، وهو ما أثمر عن هذا الإنجاز الكبير الذي يُحسب للإدارة والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

واختتم توني حديثه بالتأكيد على أن طموح الفريق لا يتوقف عند التتويج المحلي، بل يمتد إلى خوض منافسات قارية في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن سيراميكا كليوباترا أصبح يمتلك مقومات المنافسة على أعلى المستويات.