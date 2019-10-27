تقوم شركة " باسفيك جاس أند اليكتريك "بى جى أند إى" إعتبارا من اليوم السبت بقطع التيار الكهربائى عن عدد يقدر بحوالى 8ر2 مليون شخص من سكان كاليفورنيا ، فى أكبر تعتيم متعمد تقوم به الشركة فى البلاد ، كما يمكن أن يستمر التعتيم لفترة طويلة تفوق أى وقت مضى .

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الشركة ، التى تواجه مشكلات مالية وإفلاس ,ستقطع التيار الكهربائى عن حوالي 940 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء نورثرن كاليفورنيا بما في ذلك أجزاء من أوكلاند وبيركلي وغيرها من المدن المطلة على خليج المكسيك .

وأوضحت الوكالة أن الشركة تسعى بهذا الإجراء إلى الحيلولة دون اشتعال المزيد من حرائق الغابات من أعمدة الكهرباء ، خلال أقوى عاصفة تشهدها المنطقة منذ سنوات .

وتلحق عملية قطع التيار الكهربائى الضرر بنسبة 7 بالمئة من إجمالى سكان كاليفورنيا وحوالى خمس / واحد على خمسة / من إجمالى عدد عملاء الشركة وتمتد العملية إلى 36 مقاطعة . ومن المتوقع ألا تتأثر سان فرانسيسكو بهذا الانقطاع .