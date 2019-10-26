«أمازون» تعرب عن دهشتها لخسارتها عقد «الحوسبة السحابية» مع البنتاجون

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أعربت شركة أمازون الأمريكية عن دهشتها لخسارتها عقدًا مع وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في مجال الحوسبة السحابية، لصالح شركة "مايكروسوفت".

وقالت أمازون في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأبناء، إن "الشركة هى الرائدة بشكل واضح في الحوسبة السحابية .. ونحن مندهشون لتلك النتيجة"، في إشارة إلى فوز مايكروسوفت بالعقد.

وأضافت: "نظل ملتزمين بشدة بمواصلة الابتكار من أجل ساحة معركة رقمية جديدة يكون فيها الأمن والكفاءة والمرونة،

والقابلية للتوسع في الموارد، هي الفرق بين النجاح والفشل".

ومنحت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة شركة مايكروسوفت عقدا شهد منافسة شديدة للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 أعوام.

وبموجب العقد ستقدم مايكروسوفت "متطلبات مهمة وعاجلة لم تلب بعد للمقاتلين من أجل البنية التحتية السحابية الحديثة"، لمشروع البنية التحتية الدفاعية والذي يعرف باسم "جيدي".

ويعد هذا الإعلان انتصارا كبيرا لمايكروسوفت، التي تنافست معها للفوز بالعقد شركات أخرى من بينها عمالقة التكنولوجيا أمازون وجوجل و"آي بي ام".

وكانت شركة أمازون تعتبر الأوفر حظًا للفوز بالعقد، لكن الانتقادات المتكررة من جانب الرئيس دونالد ترامب لرئيس الشركة جيف بيزوس ألقى بظلال من الشك على العملية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن محور عملية الاختيار "لم يبتعد مطلقا عن الحاجة إلى تزويد مقاتلينا بالقدرات الضرورية".

وقالت مسؤولة الإعلام بالبنتاجون دانا ديزي إن "استراتيجية الدفاع الوطني تؤكد ضرورة تحسين السرعة والكفاءة التي نطور بها وننشر بها القدرات التقنية المحدثة لنساءنا ورجالنا الذين يرتدون الزي (العسكري)".